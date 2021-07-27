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Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы России возглавит Ильхом Нематов

27.07.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы России возглавит заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"По приглашению Министерства иностранных дел России миссия наблюдателей от СНГ планирует осуществлять мониторинг избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания, которые пройдут 19 сентября 2021 года, - сказали в пресс-службе. - На состоявшемся сегодня заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества была согласована кандидатура главы миссии. Ее возглавит заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По приглашению Министерства иностранных дел России миссия наблюдателей от СНГ планирует осуществлять мониторинг избирательной кампании по выборам депутатов...
 
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