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Макей подчеркнул роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки

27.07.2021 12:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей принял участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, которое прошло в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В юбилейном году 30-летия образования СНГ Республика Беларусь приняла председательство в Содружестве. В ходе заседания Совета были подведены промежуточные итоги работы за полугодие.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки, отвечающей интересам государств - участников СНГ.

Владимир Макей ознакомил участников заседания с ходом выполнения плана мероприятий по реализации концепции председательства нашей страны в СНГ в 2021 году, акцентировав внимание на развитии общего экономического пространства, сотрудничестве во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, было отмечено, что белорусская сторона последовательно реализует положения концепции и мероприятия плана, адаптируя их выполнение к новым реалиям и тенденциям, а также уделяя внимание воплощению в жизнь инициатив, предложенных в ходе саммита СНГ главами государств-участников.

Отмечена важность завершения работы над соглашением о свободной торговле услугами, повышения эффективности взаимодействия в решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности, укрепления культурных, гуманитарных, научных связей. Особое внимание также планируется уделить углублению интеграционных процессов и достижению синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников СНГ с другими региональными интеграционными организациями и объединениями.-0-

Макей подчеркнул роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки

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Теги: Минск
 
 
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В юбилейном году 30-летия образования СНГ Республика Беларусь приняла председательство в Содружестве. В ходе заседания Совета были подведены промежуточные итоги...
 
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