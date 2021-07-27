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МВД Литвы готово полностью закрыть границу с Беларусью

27.07.2021 14:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о мигрантах, но ничего не делают для их задержания. Ведомство предлагает ввести режим ЧП на границе.

Накануне на границе случился очередной инцидент, доказывающий, что у белорусских пограничников есть информация о беженцах, однако они ее просто игнорируют. По информации литовской стороны,  накануне пограничный наряд в районе Швенчениса встретил на границе трех мужчин и женщину, которые явно намеревались пересечь границу. Те, увидев литовских пограничников, отошли от границы и стали выжидать, наряд простоял напротив мигрантов в течение нескольких часов, уведомив о них белорусскую сторону. Однако белорусские пограничники на неоднократные сигналы так и не отреагировали.

Литовские пограничники за понедельник задержали 110 мигрантов. Всего же с начала года на границе были задержаны уже 2 839 человек.

МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. При чрезвычайном положении пересечение границы будет невозможным.

6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе. Из-за него, напомним, Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - вслед за Лукашенко заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

 
 
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Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о мигрантах, но...
 
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