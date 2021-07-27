МВД Литвы готово полностью закрыть границу с Беларусью

Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о мигрантах, но ничего не делают для их задержания. Ведомство предлагает ввести режим ЧП на границе.

Накануне на границе случился очередной инцидент, доказывающий, что у белорусских пограничников есть информация о беженцах, однако они ее просто игнорируют. По информации литовской стороны, накануне пограничный наряд в районе Швенчениса встретил на границе трех мужчин и женщину, которые явно намеревались пересечь границу. Те, увидев литовских пограничников, отошли от границы и стали выжидать, наряд простоял напротив мигрантов в течение нескольких часов, уведомив о них белорусскую сторону. Однако белорусские пограничники на неоднократные сигналы так и не отреагировали.

Литовские пограничники за понедельник задержали 110 мигрантов. Всего же с начала года на границе были задержаны уже 2 839 человек.

МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. При чрезвычайном положении пересечение границы будет невозможным.

6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил , что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе. Из-за него, напомним, Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.