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МВД Литвы готово полностью закрыть границу с Беларусью
27.07.2021 14:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о мигрантах, но ничего не делают для их задержания. Ведомство предлагает ввести режим ЧП на границе.
Накануне на границе случился очередной инцидент, доказывающий, что у белорусских пограничников есть информация о беженцах, однако они ее просто игнорируют. По информации литовской стороны, накануне пограничный наряд в районе Швенчениса встретил на границе трех мужчин и женщину, которые явно намеревались пересечь границу. Те, увидев литовских пограничников, отошли от границы и стали выжидать, наряд простоял напротив мигрантов в течение нескольких часов, уведомив о них белорусскую сторону. Однако белорусские пограничники на неоднократные сигналы так и не отреагировали.
Литовские пограничники за понедельник задержали 110 мигрантов. Всего же с начала года на границе были задержаны уже 2 839 человек.
МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. При чрезвычайном положении пересечение границы будет невозможным.
6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и
«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - вслед за Лукашенко
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Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о мигрантах, но...
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