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Беларусь и Россия планируют создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства

27.07.2021 15:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Данное предложение обсуждалось сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком и было поддержано обеими сторонами. Об этом по итогам встречи рассказал журналистам Михаил Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше общее предложение с президентом Академии наук - создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей инфраструктуре, которая сегодня разворачивается и в течение ближайших 5 лет будет лучшей в мире", - сказал руководитель НИЦ "Курчатовский институт".

По его словам, также шла речь о развитии сотрудничества в области ядерных технологий, в частности о создании в Беларуси филиала Московского инженерно-физического института, который в свое время создавался специально для подготовки инженеров, ученых для работы в атомной отрасли. "Возможность открытия филиала здесь одновременно с филиалом Курчатовского института, который уже существует при станции (в Островце. - Прим. БЕЛТА), думаю, даст новый толчок нашему сотрудничеству в области ядерных технологий", - подчеркнул Михаил Ковальчук.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия планируют создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Данное предложение обсуждалось на встрече Президента...
 
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