Источник материала: БT

Начинаем цикл передач о лицах европейской дипломатии и лидерах мнений на Западе. Информационно ЕС и США крайне бережно относятся к своим руководителям, мол, все они простые и чистые - и в магазин могут сходить вместе со всеми, и на велике прокатиться. Но это далеко не всегда так.

Торговля влиянием и дружба за деньги, банковские аферы, взятки за госконтракты и прочие махинации - в очередном выпуске "Понятной политики" расскажем об обратной стороне демократии и мнимой свободе слова, чтобы было понятно.

Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ

Один из самых хрестоматийных примеров - женщина настолько влиятельная, что ее образом даже вдохновлялись при создании знаменитого фильма. Речь идет о Кристин Лагард. Руководитель Международного валютного фонда сегодня - по идее, это всадник финансовой справедливости. Она решает, кому дать кредит, а кто пролетает, так как не провел реформы. А начинала мадам Лагард свой путь с должности министра финансов Франции.

В 2013 году полиция Франции арестовала крупного бизнесмена Бернара Тапи. Он владел компанией Adidas и рядом крупных проектов. Как установило следствие, благодаря Кристин Лагард задержанный предприниматель получил 403 млн евро на махинациях с банком. Для продажи Adidas Тапи обратился к государственному банку, а по завершении сделки обвинил его в махинации. После было установлено, что вся сделка была чистой, кроме рук Тапи и Лагард.

Спустя несколько лет Лагард вину признала - на тот момент уже в статусе главы МВФ. Какое наказание получила еврочиновница? Устное предупреждение. Разве что пальчиком не погрозили. Видимо, почти 0,5 млрд евро - мелочь, если речь идет о кошельках брюссельских верхов.

Шлейф за Кристин Лагард может со временем проявиться еще ярче. Ведь она - протеже бывшего президента Франции Николя Саркози, который весь свой президентский путь прошел под грифом "мошенник". Одно из громких дел - "дружба" за деньги с главой L'Oreal Лилиан Бетанкур. Они ей - преференции, она - финансы на кампанию.

В марте 2014 года представители следствия заявили, что тайно прослушивали телефон экс-президента Франции, и выдвинули против Саркози обвинения по статье о торговле влиянием. По их словам, он воспользовался собственными связями, чтобы получить информацию по делу Бетанкур и добиться его закрытия. Адвокаты Саркози назвали прослушку незаконной. Сам обвиняемый попросил суд признать материалы, полученные таким образом, незаконными. Летом 2014 года Саркози был задержан сроком на 24 часа. После 15-часового допроса и тайной встречи с судьей он был официально признан обвиняемым.

Саркози получал взятки при заключении контрактов на поставку французских подлодок. И, наконец, 50 млн долларов от Муамара Каддафи на президентскую гонку. Эксперты даже сошлись во мнении, что француз так яро и поддержал атаку на Ливию, чтобы сокрыть данный факт. Демократично, ничего не скажешь. Кстати, о том, что коррупция в ЕС "поражает воображение" - с такими заголовками выходили статьи в европейской прессе еще семь лет назад.

Именно тогда был представлен первый официальный доклад на данную тему. Предвосхищая его, европейский комиссар по внутренней политике Сесилия Мальстрём опубликовала в шведском издании Göteborgs-Posten статью, в которой она предупреждает, что коррупция подрывает доверие к демократическим институтам, лишает ресурсов легальную экономику и помогает организованной преступности. В самом же докладе говорилось, что размах коррупции обходится экономике ЕС ежегодно в 120 млрд евро.

И еще немного про бывшего президента Франции Жака Ширака. Его также после ухода с поста обвинили в коррупции. Причем схватили политика буквально за руку: все документы на руках. Обвинения касались периода, когда он был мэром Парижа. Дескать, платил близким друзьям за работы в городском совете, которых на самом деле не существовало. Чтобы не сесть в тюрьму, Ширак предъявил в суде справку, что у него старческое слабоумие и провалы в памяти. Это сказал человек с пальцем у ядерной кнопки.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета

Следующая история - пример того, как диванный критик может создавать реальные проблемы. В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель отправились на встречу с президентом Турции. После фотографирования участники отправились в зал для переговоров. А там - лучший политический спектакль 2021 года.

В зале для переговоров случился конфуз: там стояли только два кресла - для хозяина и гостя встречи. Шарль Мишель, недолго думая, занял свое кресло под флагом ЕС, что возмутило главу еврокомиссии - места ведь больше нет. На кашли дамы глава Евросовета не реагировал, и Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван, который находился поодаль. Журналисты назвали скандал "софагейт" (от слова "софа" - диван).

И теперь "диванный критик" Урсула фон дер Ляйен может стоить Шарлю Мишелю карьеры. Его уже обвинили в женоненавистничестве, а депутаты из Брюсселя посмотрели еще глубже: "Это четкий показатель - у нас нет единства. Мы даже сесть рядом не можем нормально". В свою очередь Анкара дала понять, что все мероприятия организовывали дипломаты из ЕС. Так что, к ним и претензии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

А здесь уже речь пойдет скорее не о личности, а скандалах вокруг него. Виктор Орбан, по сути, один из последних представителей небольших стран ЕС, который пытается сохранить для Венгрии свой путь. Крикам "Позор!", "Так не хотим жить!" политик подвергся из-за принятого закона о запрете пропаганды гомосексуализма.





Началось страшное: весь истеблишмент ЕС вылил ушат помоев на политика. Призвали даже к санкциям. Да, экономическое объединение вводит запреты против себя же. Звучит дико? Как бы ни так: Венгрия под ограничительными мерами живет уже три года.

В разборки с различными оттенками радуги добавил еще больше цветов Йожеф Сайер. Венгр по происхождению, он был ярым сторонником тотального карантина и противником нетрадиционных ценностей. Но во время жестких ограничений в Брюсселе и даже комендантского часа ночью не отказывал себе в европейских радостях жизни.

Во время карантина 27 ноября депутат Европарламента Йожеф Сайер был задержан полицейскими Брюсселя на секс-вечеринке, которую организовали для гомосексуалистов. При появлении полиции попытался скрыться. Скандал вызвал резонанс. После нескольких недель отрицаний политик все же был вынужден признать, что именно его задержали правоохранители в тот злополучный вечер.

Вопрос, это, конечно, не решило. Более того, Брюссель поступает как всегда демократично и лишает финансирования не только Венгрию, но и Польшу. Ведь там тоже существуют территории, свободные от ЛГБТ. И теперь в "свободной" Европе получается, что даже ориентацию за тебя выбирает ЕС. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга не сдержалась и написала в Twitter, что ЕС не может указывать венгерским родителям, как воспитывать детей.

13 июля 2021 года министры финансов Евросоюза одобрили национальные планы стимулирования экономик 12 стран. Венгрии при этом отказали. Причина такого поступка не скрывается: попытку Будапешта оставить школьникам учебу без рассуждений на вдруг ставшие актуальными темы гендеров и иных современных ценностей сочли недопустимой.















Джо Байден, президент США

Тема программы неминуемо ведет нас к Президенту США Джо Байдену. Его имя в скандалах всплывает постоянно. Это даже не отдельная программа, а целый цикл. Начинал хозяин Белого дома бодро еще в молодости. Заимел сына от стриптизерши, был ярым верующим и противником ЛГБТ, потом мнение поменял. Затем своего сына Хантера устроил на работу в украинскую газодобывающую компанию Burisma - об этих скандалах мы говорили не раз. Тогда Байден-младший за чашку кофе с отцом мог просить до 30 тыс. долларов.

Взяточник, наркоман, клептоман и любитель детской порнографии Хантер Байден чудом, вернее голосованием по почте, не стоил отцу кресла президента США. Но ситуацию надо исправлять, поэтому в апреле 2021 года вышла книга мемуаров Хантера под названием "Красивые вещи". Основная мысль - "это не я плохой, а проклятие династии сказалось".







Давайте уточним: пока украинцы сражаются с бедностью, в одной из частных компаний, но аффилированных с государством, сидит американец и тратит свыше 500 тыс. долларов в год на наркотики. Настоящая демократия.

Американцы все чаще задают вопрос Байдену-старшему: "Где деньги, Джо?" Ведь он - противник Китая - душит всю торговлю на кону. При этом к вышеупомянутым чашкам кофе и консультациям в декабре 2013 года Джо Байден получил 2,5 млн долларов по сути за визит в Пекин и встречу с бизнесменами. Поездку организовал все тот же Хантер.

Это только первая программа о персоналиях. ЕС слишком разношерстная и любопытная структура, где множество интриг и скандалов. Мы к этой теме будем периодически возвращаться. Ее стоит романтизировать Запад, их чиновников и подход к работе - логики там порой нет совсем. А вот шкурный интерес под бравурными речами - вполне.





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