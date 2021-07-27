Беларусь и Пакистан провели политические консультации в Минске

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялся пятый раунд консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и Пакистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, пакистанскую - заместитель министра иностранных дел Мухаммад Тарик. "В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития белорусско-пакистанского сотрудничества, включая либерализацию визового режима, сверены подходы по развитию договорно-правовой базы отношений между двумя странами", - отметили в МИД.

Особое внимание уделили организации взаимного обмена визитами на различных уровнях и конкретным путям активизации торгово-экономического взаимодействия.-0-