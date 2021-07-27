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Александр Мосолов назначен первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил

27.07.2021 19:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник Александр Мосолов назначен первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальником штаба тыла. Соответствующий указ подписал 27 июля глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ подписал 27 июля глава государства Александр Лукашенко.
 
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