Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы покорили сердца миллионов зрителей всего мира своей тонкой красотой, удивительным обаянием и блистательной игрой", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси хорошо знают и очень любят творчество актрисы. "Несколько поколений выросло на прекрасных фильмах, в которых каждое ваше появление было откровением, каждая роль - шедевром, - подчеркнул Президент. - Пусть созданные вами неповторимые образы и впредь радуют многочисленных преданных поклонников".

Александр Лукашенко пожелал Наталии Белохвостиковой здоровья, счастья, успехов и благополучия.-0-