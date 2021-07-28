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Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения
28.07.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР
"Вы покорили сердца миллионов зрителей всего мира своей тонкой красотой, удивительным обаянием и блистательной игрой", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси хорошо знают и очень любят творчество актрисы. "Несколько поколений выросло на прекрасных фильмах, в которых каждое ваше появление было откровением, каждая роль - шедевром, - подчеркнул Президент. - Пусть созданные вами неповторимые образы и впредь радуют многочисленных преданных поклонников".
Александр Лукашенко пожелал Наталии Белохвостиковой здоровья, счастья, успехов и благополучия.-0-
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Глава государства отметил, что в Беларуси хорошо знают и очень любят творчество актрисы. "Несколько поколений выросло на прекрасных фильмах, в которых каждое ваше...
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