Беларусь начала пересматривать свое дипломатическое присутствие в мире

Источник материала: БT

В Минск слетелись белорусские дипломаты: лето - традиционное время для учебы послов. Но эта формулировка скорее формальность. На деле же - расстановка приоритетов внешнеэкономического курса.



Беларусь уже начала пересматривать свое дипломатическое присутствие в мире с оглядкой на реальные экономические интересы - экспорт и инвестиции. В этой связи активные встречи с топ-менеджментом белорусских компаний словно сверка часов. МИД настаивает: белорусскому дипкорпусу нужно активнее развивать деловое сотрудничество. Тем более многие мероприятия возвращаются из онлайн-формата работы в реальную жизнь. Важно не упустить это время.



Антон Малюта продолжит. С самого утра во Дворце Республики многолюдно. Здесь представители Белорусской торгово-промышленной палаты, послы и консулы, а также представители более двухсот белорусских компаний. Частные или государственные - все они ориентированы на экспорт и на открытие новых рынков. Особое внимание европейскому, многим придется переориентировать поставки оттуда на другие направления. И этого не сделать без помощи дипкорпуса.







МТЗ нацелен на рынки Американского континента

Промышленная кооперация - одно из важнейших направлений сотрудничества с другими странами. Немало совместных предприятий с Казахстаном. Совместный товарооборот может перейти порог в миллиард долларов в ближайшее время. Хорошие перспективы в строительной сфере.

Одним из важнейших событий для белорусского экспорта в этом году станет выставка "Экспо-2020" в Дубае.

О наращивании экспорта говорят и наши промышленные флагманы. Так, МТЗ нацелен на рынки Американского континента. Когда-то уже там были, но чтобы вернуться, предстоит большая работа. Нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. И, конечно, искать заинтересованных других партнеров. Пока же есть предложения из других стран.Рассматривается возможность возведения "Белорусского квартала" в Казахстане, где мы сможем показать наши возможности по проектированию и строительству. Можем делиться опытом и в сфере сельского хозяйства: например, в создании молочно-товарных ферм.Это важная площадка, где будет организовано общение с деловыми кругами многих стран. Национальный павильон Беларуси будет своеобразным деловым центром, который должен принести в итоговую копилку немало взаимовыгодных контрактов.



