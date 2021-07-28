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Беларусь начала пересматривать свое дипломатическое присутствие в мире
28.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В Минск слетелись белорусские дипломаты: лето - традиционное время для учебы послов. Но эта формулировка скорее формальность. На деле же - расстановка приоритетов внешнеэкономического курса.
МТЗ нацелен на рынки Американского континента
О наращивании экспорта говорят и наши промышленные флагманы. Так, МТЗ нацелен на рынки Американского континента. Когда-то уже там были, но чтобы вернуться, предстоит большая работа. Нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. И, конечно, искать заинтересованных других партнеров. Пока же есть предложения из других стран.
Промышленная кооперация - одно из важнейших направлений сотрудничества с другими странами. Немало совместных предприятий с Казахстаном. Совместный товарооборот может перейти порог в миллиард долларов в ближайшее время. Хорошие перспективы в строительной сфере.
Рассматривается возможность возведения "Белорусского квартала" в Казахстане, где мы сможем показать наши возможности по проектированию и строительству. Можем делиться опытом и в сфере сельского хозяйства: например, в создании молочно-товарных ферм.
Одним из важнейших событий для белорусского экспорта в этом году станет выставка "Экспо-2020" в Дубае.
Это важная площадка, где будет организовано общение с деловыми кругами многих стран. Национальный павильон Беларуси будет своеобразным деловым центром, который должен принести в итоговую копилку немало взаимовыгодных контрактов.
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В Минск слетелись белорусские дипломаты: лето - традиционное время для учебы послов. Но эта формулировка скорее формальность. На деле же - расстановка приоритетов...
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