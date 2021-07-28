Хакеры говорят о взломе АИС «Паспорт»

О взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт» заявила одна из белорусских хакерских группировок 27 июля, передает Telegraf. Власти Беларуси данную информацию пока не опровергли и не подтвердили.

Хакеры заявляют, что им удалось получить доступ к системе «Паспорт» через аккаунт главы МВД Ивана Кубракова (у которого есть доступ). По их словам, в АИС находятся данные сотрудников КГБ, высшего руководства силовых структур, «агентуры» и близких к Александру Лукашенко людей.

Хакеры утверждают, что в базе имеются фотографии, паспортные данные, информация про ведомство/военную часть, прописка, члены семьи и другое.

В сеть выложены фото Лидии Ермошиной, Наталльи Качановой, Ивана Тертеля, но без данных, а также несколько фотографий сотрудников с досье на них.

Подтвердить, является ли данная информация правдивой, невозможно. Власти страны пока не комментируют хакерскую атаку.

Напомним, в конце января текущего года, говоря о введении биометрических документов, Александр Лукашенко поручил своим подчиненным тщательно доработать систему для защиты персональных данных граждан.

«Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это больше всего меня настораживает, потому что на данном этапе даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных», - сказал тогда Александр Лукашенко.