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Тихановская раскрыла содержание разговора 10 августа в ЦИК

28.07.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской угрожали 15 годами тюрьмы, если она останется в Беларуси.

Об этом она рассказала в интервью американскому изданию BuzzFeed.

По словам Тихановской, угрозы ей высказали в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

«Мне говорили: "Ваш муж в тюрьме, вас тоже посадят на 15 лет“. Мы знаем, где находятся ваши дети, и их поместят в детский дом. Мне ужасно подробно рассказали, как в тюрьме жестоко обращаются с женщинами», - приводит ее слова издание.

Экс-кандидат уверена, что после ее визита в США ситуация изменится, а Америка пойдет на помощь «в какой-либо значимой форме». Хотя, по информации издания, Тихановская не получила никаких «конкретных обещаний о действиях».

Напомним, 10 августа Светлана Тихановская вместе с адвокатом Максимом Знаком пришла в здание ЦИК подавать жалобу на результаты выборов. Однако назад вернулся только Знак, а о Тихановской ничего не сообщалось несколько часов. Позже стало известно, что она со своей соратницей Марией Мороз выехала в Литву.

В октябре прошлого года Александр Лукашенко утверждал, что вывез Светлану Тихановскую из страны по ее личной просьбе и даже выдал 15 тысяч долларов из средств неназванного госпредприятия. Ранее сама Тихановская во время прежних интервью отказывалась говорить о том, что произошло 10 августа в ЦИК.

BuzzFeed - популярное американское издание, но его интернет-репутация достаточно ненадежна, передает Еврорадио.

Фото REUTERS

 
 
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Экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской угрожали 15 годами тюрьмы, если она останется в Беларуси.
 
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