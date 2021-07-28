ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Душанбе проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества

28.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Душанбе проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества. На ней министры обороны стран - членов организации обсудили вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению. Разговор коснулся и поспешного вывода войск НАТО из Афганистана. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, такая ситуация создает много проблем для граничащих стран. После первого совещания все члены Шанхайской организации сотрудничества были приглашены на российско-белорусские маневры "Запад-2021". Они пройдут уже с 10 по 16 сентября.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Душанбе проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества. На ней министры обороны стран - членов организации обсудили вопросы...
 
Новости дня
Новости политики
 
Тихановская раскрыла содержание разговора 10 августа в ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by