Источник материала: БT

В Душанбе проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества. На ней министры обороны стран - членов организации обсудили вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению. Разговор коснулся и поспешного вывода войск НАТО из Афганистана. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, такая ситуация создает много проблем для граничащих стран. После первого совещания все члены Шанхайской организации сотрудничества были приглашены на российско-белорусские маневры "Запад-2021". Они пройдут уже с 10 по 16 сентября.





Читайте также:





