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Украина направит Литве гуманитарную помощь – колючую проволоку

28.07.2021 17:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект указа по оказанию гуманитарной помощи Литве. Украина направит на белорусско-литовскую границу колючую проволоку. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства Украины.

«Литовская сторона, ощущая нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», - пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр сообщил, что указ президента разрабатывался по поручению премьера Украины «в связи с критической ситуацией, которая сложилась на границе Литвы с Беларусью», и просьбой Литвы из-за «критического роста числа нелегальных мигрантов из Беларуси».

Кулеба отметил, что украинский Кабмин единогласно одобрил проект указа об оказании гуманитарной помощи литовской стороне.

Напомним, в связи с большим количеством нелегальных мигрантов, идущих в Литву через границу с Беларусью, литовская сторона приняла решение о возведении заграждения на границе двух государств.

9 июля госпогранслужба Литвы сообщила о начале строительства проволочного забора. Отмечалось, что на первом этапе длина заграждения составит 30 км. Однако количество нелегалов так и не уменьшилось. 27 июля установлен рекорд – на границе задержан 171 мигрант (все иракцы).

 
 
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Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект указа по оказанию гуманитарной помощи Литве. Украина направит на белорусско-литовскую границу колючую...
 
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