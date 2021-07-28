Украина направит Литве гуманитарную помощь – колючую проволоку

Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект указа по оказанию гуманитарной помощи Литве. Украина направит на белорусско-литовскую границу колючую проволоку. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства Украины.

«Литовская сторона, ощущая нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», - пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр сообщил, что указ президента разрабатывался по поручению премьера Украины «в связи с критической ситуацией, которая сложилась на границе Литвы с Беларусью», и просьбой Литвы из-за «критического роста числа нелегальных мигрантов из Беларуси».

Кулеба отметил, что украинский Кабмин единогласно одобрил проект указа об оказании гуманитарной помощи литовской стороне.

Напомним, в связи с большим количеством нелегальных мигрантов, идущих в Литву через границу с Беларусью, литовская сторона приняла решение о возведении заграждения на границе двух государств.