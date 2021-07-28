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Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на заседании СМИД

28.07.2021 17:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертная группа государств - участников Содружества Независимых Государств согласовала проект плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год. Документ решено внести в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании экспертной группы, которое прошло сегодня с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

В проект плана традиционно включены темы, касающиеся координации позиций государств Содружества в ООН, взаимодействия с другими международными организациями. Предусматривается проведение консультаций, касающихся противодействия новым вызовам и угрозам, обеспечения международной информационной безопасности, контроля над вооружениями и разоруженческой тематики, взаимодействия в информационной сфере, внешнеполитического планирования и других.

В формате межмидовских консультаций планируется проведение заседаний Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел, Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств Содружества и Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заседании экспертной группы, которое прошло сегодня с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси,...
 
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