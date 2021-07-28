"Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу press@president.gov.by (пресс-служба Президента Республики Беларусь) и press@bpc.by (Национальный пресс-центр Республики Беларусь).-0-