В Литве сегодня происходит геополитическая катастрофа - Савиных

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве сегодня происходит геополитическая катастрофа. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ , передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вычленить ситуацию с Литвой, то там геополитическая катастрофа происходит на самом деле. Литва вступала в Евросоюз для чего: они не пытались разделить европейские ценности, по большому счету они надеялись на благополучную, богатую, зажиточную жизнь и развитие. Но когда они вступили, они поняли, что их приняли как ресурс - человеческий и территориальный", - отметил Андрей Савиных.

По словам парламентария, сразу же после присоединения к ЕС Литве открыто была поставлена задача: не развитие своей страны, а сдерживание восточных соседей. "В результате Литва сейчас теряет людей быстрее, чем мы теряли в Великую Отечественную войну, хотя мирное время. И никаких больших перспектив в развитии государственности не предвидится", - подчеркнул он.

"На этом фоне, естественно, начинают проявляться совершенно другие процессы. Элита ориентируется на центры силы: в лучшем случае на Брюссель, в основном уже даже на Вашингтон. А то, что делает население страны, их не интересует. Отсюда конфликт элиты с собственным населением, в том числе и по вопросам миграции", - добавил депутат.-0-