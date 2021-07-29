Джо Байден и Светлана Тихановская встретились в Белом доме

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и президент США Джо Байден встретились в Белом доме. Об этом Байден написал в своем Twitter.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», - прокомментировал встречу американский президент.

Тихановская на своей странице в Twitter поблагодарила Байдена «за мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу». Она считает, что сегодня Беларусь находится между демократией и автократией.

«Мир с нами. Беларусь будет историей успеха», - пишет экс-кандидат в президенты.

Позже в официальном телеграм-канале Светланы Тихановской появилось видео с интервью, в котором она рассказала о встрече.

Тихановская говорит, что она рада данной встрече и попросила Байдена помочь «сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии». «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан», - заявила Светлана Тихановская.

Во время разговора с американским президентом Тихановская сказала, что суверенитет Беларуси является предметом не торга, а сделки, и подчеркнула, что кризис в стране может разрешиться только через новые свободные выборы под международным контролем, все политзаключенные должны быть освобождены, а все виновные в кризисе должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Напомним, ранее Тихановская высказала надежду в том, что администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в «демократизации» страны.

Во время визита в США Светлана Тихановская встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Главными темами для обсуждения были: инцидент с самолетом Ryanair, ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, усиление санкций.