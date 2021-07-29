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Джо Байден и Светлана Тихановская встретились в Белом доме
29.07.2021 09:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и президент США Джо Байден
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», - прокомментировал встречу американский президент.
Тихановская на своей странице в Twitter
«Мир с нами. Беларусь будет историей успеха», - пишет экс-кандидат в президенты.
Позже в официальном телеграм-канале Светланы Тихановской
Тихановская говорит, что она рада данной встрече и попросила Байдена помочь «сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии». «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан», - заявила Светлана Тихановская.
Во время разговора с американским президентом Тихановская сказала, что суверенитет Беларуси является предметом не торга, а сделки, и подчеркнула, что кризис в стране может разрешиться только через новые свободные выборы под международным контролем, все политзаключенные должны быть освобождены, а все виновные в кризисе должны быть привлечены к ответственности в международных судах.
Напомним, ранее Тихановская
Во время визита в США Светлана Тихановская
Визит Тихановской в США
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и президент США Джо Байден встретились в Белом доме.
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