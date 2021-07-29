|
Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов
29.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов
"Наши отношения опираются на очень твердый фундамент. В течение последних 30 лет независимости они сильно укрепились. Конечно, основными здесь являются наши Президенты, их личные отношения. Основываясь на этом, отношения между нашими государствами вышли на высокий уровень", - сказал Латиф Гандилов.
По его словам, Беларусь и Азербайджан не только близкие, дружеские страны, мы - стратегические партнеры. "И наши отношения сегодня соответствуют этому определению. Наши Президенты постоянно встречаются, это непрерывные интенсивные отношения. И каждые два года сверяются часы, ставятся четкие задачи, и с их стороны это постоянно проверяется. Поэтому здесь отходить от намеченного плана просто невозможно", - подчеркнул посол.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)