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Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов

29.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов по итогам встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко по случаю завершения своей дипмиссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения опираются на очень твердый фундамент. В течение последних 30 лет независимости они сильно укрепились. Конечно, основными здесь являются наши Президенты, их личные отношения. Основываясь на этом, отношения между нашими государствами вышли на высокий уровень", - сказал Латиф Гандилов.

По его словам, Беларусь и Азербайджан не только близкие, дружеские страны, мы - стратегические партнеры. "И наши отношения сегодня соответствуют этому определению. Наши Президенты постоянно встречаются, это непрерывные интенсивные отношения. И каждые два года сверяются часы, ставятся четкие задачи, и с их стороны это постоянно проверяется. Поэтому здесь отходить от намеченного плана просто невозможно", - подчеркнул посол.-0-

Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов

Фото Рамиля Насибулина

Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов

 
Теги: Минск
 
 
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Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
 
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