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Андрейченко: Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях

29.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рад встрече с вами. Конечно, эта встреча приятная, но она несет небольшой оттенок грусти, потому что очень быстро прошли эти 5 лет. За это время вами сделано очень многое в плане развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а самое главное - укрепления дружбы между нашими народами. Важно, что, несмотря на пандемию, не прерывались наши контакты - политические, торгово-экономические, депутаты встречались, рабочие группы работали", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, многое сделано для развития межпарламентских связей. "У нас и в международных организациях очень конструктивные отношения. Не только в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и в ПАСЕ, где вы принимаете непосредственное участие. Мы благодарны азербайджанским депутатам за такую конструктивную позицию, за голос, который вы всегда высказывайте против тех ангажированных резолюций, которые пытаются принять и принимают, к сожалению, против Республики Беларусь. Нам важно и дальше продолжить такую работу в международных организациях: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ", - отметил спикер.

Андрейченко: Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях

"Мы близкие, братские народы, но самое главное - мы стратегические партнеры. Это была приятная миссия в Беларуси. Азербайджан на всех площадках поддерживал Беларусь и впредь будет поддерживать. Мы всегда были и будем с вами рядом. И эта поддержка будет продолжаться везде", - добавил Латиф Гандилов.

/Будет дополнено/.-0-

Андрейченко: Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях
Латиф Гандилов

Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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