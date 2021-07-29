На Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг - Андрейченко

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, на Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг. В этих условиях наша основная задача - обеспечить эффективное противодействие санкционному давлению. Необходимо поддерживать наметившийся рост экономики, прежде всего за счет повышения производительности труда, сохранения традиционных рынков сбыта и расширения присутствия белорусских производителей на рынках стран дальней дуги. Принципиально важно также задействовать потенциал межпарламентской дипломатии для противостояния агрессивной политике коллективного Запада и защиты национальных интересов", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что время требует от всех органов власти слаженных, выверенных решений, нацеленных на защиту суверенитета и независимости нашей страны.-0-

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