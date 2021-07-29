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Кадровый день у Президента: новое руководство на "Керамине", в Белорусской нефтяной компании и другие назначения

29.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На пост председателя Ельского райисполкома согласован Виктор Замостик, который является председателем Калинковичского районного Совета депутатов.

Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович, ныне председатель Пуховичского районного Совета депутатов.

Николай Поляков согласован на должность главы администрации Центрального района Минска. Прежде он занимал пост первого заместителя главы администрации Заводского района столицы.


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Теги: Минск
 
 
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Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. На пост председателя Ельского райисполкома...
 
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