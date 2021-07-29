"Надо занять свое место на рынке" - Лукашенко обозначил главные задачи в работе БНК

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решение о назначении Михаила Костечко генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания", обозначил главные задачи в работе БНК на ближайшее время, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается нефтяной компании, вы знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе, - сказал белорусский лидер, обращаясь к новому руководителю БНК. - Но, я думаю, нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке".

"Я, как человек государственный, за что меня часто критикуют, делаю ставку больше всего на государственные предприятия. Думаю, вы там определитесь, - продолжил Президент. - Интересов там пересекается много. Не дай бог, вы не выдержите этого. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию".-0-