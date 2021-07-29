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Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень. Об этом глава государства заявил сегодня,
Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году сфере образования будет уделено особое внимание. "Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести. Начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов - все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - поставил задачу белорусский лидер.
"И министерство (образования. - Прим. БЕЛТА), и Администрация (Президента. - Прим. БЕЛТА), и правительство должны для себя спланировать до 1 сентября будущего года снять все проблемы, которые накопились в образовании", - добавил Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году сфере образования будет уделено особое внимание.
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