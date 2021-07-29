ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: мне можно "пришить" только какие-то фейки

29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что начинал свою политическую карьеру с депутатской деятельности, возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и "вычищал эту дрянь". "Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - сказал Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и...
 
Новости дня
Новости политики
 
Быть преданными своему народу и государству - Лукашенко обозначил главные качества управленцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by