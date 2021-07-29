Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что начинал свою политическую карьеру с депутатской деятельности, возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и "вычищал эту дрянь". "Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - сказал Президент.-0-