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Лукашенко: мне можно "пришить" только какие-то фейки
29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях, передает корреспондент БЕЛТА.
"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что начинал свою политическую карьеру с депутатской деятельности, возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и "вычищал эту дрянь". "Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - сказал Президент.-0-
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"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и...
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