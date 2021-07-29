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Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко

29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Калача Владимира Викторовича  - помощником Президента - инспектором по Минской области;
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Васильева
Александра Павловича		  - начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь";
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Шастайло
Александра Ивановича		  - начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.

Президент также дал согласие на назначение:

 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Замостика
Виктора Ивановича		  - председателем Ельского райисполкома;
Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко  Прановича
Александра Васильевича		  - председателем Мядельского райисполкома;
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Полякова
Николая Александровича		  - главой администрации Центрального района г.Минска;
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Петруши
Дмитрия Викторовича		  - генеральным директором открытого акционерного общества "Керамин";
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Костечко
Михаила Ивановича		  - генеральным директором закрытого акционерного общества "Белорусская нефтяная компания";
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Егорова
Алексея Владимировича		  - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Романюка
Николая Николаевича		  - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Унсовича
Александра Николаевича		  - ректором УО "Барановичский государственный университет";
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Драгуна
Кирилла Леонидовича		  - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мюнхене (Федеративная Республика Германия);
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Варанкова
Руслана Николаевича		  - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);
Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко  Резенкова
Дмитрия Юрьевича
 - членом Гродненского облисполкома;
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Богдановича
Дмитрия Михайловича
- генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Мелещени
Алексея Викторовича		  - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Федоренко
Евгения Петровича		  - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы.
 
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