Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко

|
|Замостика
Виктора Ивановича
| - председателем Ельского райисполкома;
|
|Прановича
Александра Васильевича
| - председателем Мядельского райисполкома;
|
|Полякова
Николая Александровича
| - главой администрации Центрального района г.Минска;
|
|Петруши
Дмитрия Викторовича
| - генеральным директором открытого акционерного общества "Керамин";
|
|Костечко
Михаила Ивановича
| - генеральным директором закрытого акционерного общества "Белорусская нефтяная компания";
|
|Егорова
Алексея Владимировича
| - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";
|
|Романюка
Николая Николаевича
| - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";
|
|Унсовича
Александра Николаевича
| - ректором УО "Барановичский государственный университет";
|
|Драгуна
Кирилла Леонидовича
| - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мюнхене (Федеративная Республика Германия);
|
|Варанкова
Руслана Николаевича
| - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);
|
|
Резенкова
Дмитрия Юрьевича
| - членом Гродненского облисполкома;
|
|
Богдановича
Дмитрия Михайловича
|- генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
|
|Мелещени
Алексея Викторовича
| - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
|
|Федоренко
Евгения Петровича
| - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.