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Лукашенко согласовал назначение ректоров в трех вузах

29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение ряда руководителей высших учебных заведений, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост ректора Белорусского государственного экономического университета займет Алексей Егоров - заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Повышение у первого проректора Белорусского государственного аграрного технического университета Николая Романюка. Он теперь возглавит этот вуз.

Аналогичная ситуация и у Александра Унсовича, который с должности первого проректора переходит на ректорский пост в Барановичском государственном университете.-0-

Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень

 
Теги: Минск
 
 
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Пост ректора Белорусского государственного экономического университета займет Алексей Егоров - заместитель председателя Постоянной комиссии по...
 
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