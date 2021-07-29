Лукашенко согласовал назначение ректоров в трех вузах

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение ряда руководителей высших учебных заведений, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост ректора Белорусского государственного экономического университета займет Алексей Егоров - заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Повышение у первого проректора Белорусского государственного аграрного технического университета Николая Романюка. Он теперь возглавит этот вуз.

Аналогичная ситуация и у Александра Унсовича, который с должности первого проректора переходит на ректорский пост в Барановичском государственном университете.-0-

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