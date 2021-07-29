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Новое руководство на "Керамине" и в Белорусской нефтяной компании
29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров ОАО "Керамин" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания", передает корреспондент БЕЛТА.
ОАО "Керамин" возглавит Дмитрий Петруша, который до настоящего времени был главой администрации Центрального района Минска.
Пост гендиректора БНК теперь за
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ОАО "Керамин" возглавит Дмитрий Петруша, который до настоящего времени был главой администрации Центрального района Минска.
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