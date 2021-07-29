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Помощником Президента - инспектором по Минской области назначен Владимир Калач

29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощником Президента - инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя председателя КГБ. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как заявил Александр Лукашенко, к подбору руководящих кадров подходят очень ответственно и аккуратно. По некоторым кандидатурам он много раз возвращал документы на дополнительное рассмотрение, чтобы претендующего на ту или иную должность чиновника изучили еще раз. "Даже вот глава Администрации сегодня утром узнал, что он (Владимир Калач. - Прим. БЕЛТА) будет назначен помощником Президента. У меня была тысяча вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника: вчера поздно вечером он мне доложил про этого генерала", - сказал глава государства.

Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На пост председателя Ельского райисполкома согласован Виктор Замостик, который является председателем Калинковичского районного Совета депутатов.

Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович, ныне председатель Пуховичского районного Совета депутатов.

Николай Поляков согласован на должность главы администрации Центрального района Минска. Прежде он занимал пост первого заместителя главы администрации Заводского района столицы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил Александр Лукашенко, к подбору руководящих кадров подходят очень ответственно и аккуратно.
 
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