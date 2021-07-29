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Депутатам нужно более настойчиво продвигать национальные интересы по всем векторам - Андрейченко

29.07.2021 12:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатам нужно более настойчиво продвигать национальные интересы по всем векторам внешнеполитической деятельности, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутатскому корпусу следует более настойчиво продвигать национальные интересы по всем векторам внешнеполитической деятельности, не исключая западный. Несмотря на то, что здесь наши возможности несколько ограничены, этому направлению нужно уделять самое серьезное внимание. Речь не только о наших официальных заявлениях на враждебные выпады в адрес страны и ее руководства, которых лишь в этом году принято около 10. Надо искать каналы общения, разъяснять и доводить до коллег-парламентариев, иных иностранных политических, государственных и общественных деятелей, а также белорусов зарубежья объективную информацию о ситуации в Беларуси", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер заметил: мировое сообщество - это не только Запад. "Нам надо наращивать межпарламентские связи со странами Азии, Африки, Латинской Америки, развивать сотрудничество с АСЕАН, Латиноамериканским парламентом, Панафриканским парламентом, в полной мере задействовав потенциал рабочих групп, - подчеркнул он. - Надо укрепить и расширить сотрудничество с нашими партнерами по Союзному государству, Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств. Рабочая группа по делам белорусов зарубежья, взаимодействуя с другими рабочими группами Национального собрания, МИД, Министерством культуры, Уполномоченным по делам религий и национальностей и его аппаратом, должна внести весомый вклад в решение этой задачи".

Владимир Андрейченко акцентировал внимание: принципиально важно, чтобы переговоры со всеми партнерами были наполнены конкретным содержанием. Для этого у каждой рабочей группы должны быть выработаны стратегия и тактика, план мероприятий. Для продвижения внешнеэкономических интересов нашей страны необходимо активнее выстраивать работу с межправительственными комиссиями.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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