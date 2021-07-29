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Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов
29.07.2021 13:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, высказался на тему развития спорта и медальных результатах белорусских спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.
При назначении новых
Выход из сложившейся ситуации Президент видит в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат. "Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе", - подчеркнул белорусский лидер.
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