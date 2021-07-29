Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, высказался на тему развития спорта и медальных результатах белорусских спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.

При назначении новых ректоров вузов речь шла о ситуации в образовательной сфере, где глава государства видит ряд проблем, над устранением которых предстоит работать. На злобу дня, учитывая проходящую в Японии летнюю Олимпиаду, Александр Лукашенко высказался и о спорте: "Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями".

Выход из сложившейся ситуации Президент видит в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат. "Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе", - подчеркнул белорусский лидер.

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