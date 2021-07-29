Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении новых ректоров вузов , подчеркнул, что в первую очередь ожидает от них наведения дисциплины и порядка в учреждениях образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"С вузами мы будем разбираться, и очень серьезно, - обратил внимание глава государства. - Мы со многими ректорами вузов расстались, потому что основная беда - пришел в кресло ректора, "вкинулся" и забыл, что у тебя тысячи молодых человек, будущее нашей страны. Студент - это будущая элита нашего общества. Результат мы тоже увидели в прошлом году".

В Беларуси со стороны государства оказывается значительная поддержка как системе образования, так и учащейся молодежи, подчеркнул Президент. И это, по его мнению, заслуживает взаимного достойного, уважительного отношения со стороны студентов.

Александр Лукашенко ориентировал ректоров в первую очередь на работу со студентами. "Управление и организация процессов - это главное, - заявил он. - Если ректор на месте, то и в вузе будет порядок. Вот я от вас буду требовать прежде всего порядка в университете. А всем студентам, которые к вам придут, вы должны вбить в голову, что это их страна".

"То же самое и на предприятиях, в других учреждениях, организациях. Там рабочие, тут студенты. И ты как руководитель должен их вести за собой. Если нет результата, виноват прежде всего ты", - добавил Президент.

Что касается коллективов, куда придут новые ректоры, то глава государства еще раз повторил свое убеждение, что не стоит сразу менять кадры, а нужно им дать возможность проявить себя. "Ты пришел в новый коллектив, на предприятие. Разберись, начни с заместителей, дай им шанс. Но если это предатели - им не место на предприятии. Они все равно вылезут. Не повторите моих ошибок: я многим многое прощал и они потом вылезли, - отметил белорусский лидер. - Прошлый год - лакмусовая бумажка для всех нас. Мы их увидели".-0-

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