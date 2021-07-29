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Литва готова отказаться от новых санкций против Беларуси, если остановится поток нелегалов

29.07.2021 14:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вильнюс пообещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если белорусская сторона остановит поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергиспередает ТАСС.

«Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции (прим. - против Беларуси), если поток нелегальных мигрантов остановится», - утверждает Ландсбергис.

Отметим, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 3 145 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые проникли в балтийскую республику через границу с Беларусью, и ситуация на границе не улучшается.

6 июля на совещании о противодействии санкциям Запада Александр Лукашенко заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на белорусско-литовской границе. По итогам того же совещания министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей тоже сообщил, что наша страна не будет сдерживать нелегалов.

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - сказал Макей.

В свою очередь, Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о нелегальных мигрантах, но ничего не делают для их задержания. Также литовская сторона рассматривает возможность ввести на пограничном участке режим ЧП, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью.

 
 
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Вильнюс пообещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если белорусская сторона остановит поток нелегальных мигрантов.
 
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