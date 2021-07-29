Литва готова отказаться от новых санкций против Беларуси, если остановится поток нелегалов

Вильнюс пообещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если белорусская сторона остановит поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

«Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции (прим. - против Беларуси), если поток нелегальных мигрантов остановится», - утверждает Ландсбергис.

Отметим, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 3 145 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые проникли в балтийскую республику через границу с Беларусью, и ситуация на границе не улучшается.

6 июля на совещании о противодействии санкциям Запада Александр Лукашенко заявил , что не намерен сдерживать поток мигрантов на белорусско-литовской границе. По итогам того же совещания министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей тоже сообщил , что наша страна не будет сдерживать нелегалов.

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - сказал Макей.