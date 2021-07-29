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Литва готова отказаться от новых санкций против Беларуси, если остановится поток нелегалов
29.07.2021 14:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вильнюс пообещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если белорусская сторона остановит поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис,
«Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции (прим. - против Беларуси), если поток нелегальных мигрантов остановится», - утверждает Ландсбергис.
Отметим, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 3 145 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые проникли в балтийскую республику через границу с Беларусью, и ситуация на границе
6 июля на совещании о противодействии санкциям Запада Александр Лукашенко
«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - сказал Макей.
В свою очередь, Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы
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Вильнюс пообещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если белорусская сторона остановит поток нелегальных мигрантов.
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