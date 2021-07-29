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Решение о назначении своего нового помощника Александр Лукашенко принял этой ночью
29.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВладимир Калач назначен помощником Президента по Минской области.
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Владимир Калач назначен помощником Президента по Минской области. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда Читайте...
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