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Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
29.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году сфере образования будет уделено особое внимание.
"Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести, начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов. Все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - поставил задачу белорусский лидер.
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Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году сфере образования будет уделено особое внимание. "Весь будущий год до 1 сентября мы...
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