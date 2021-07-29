Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень

Источник материала: БT

Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году сфере образования будет уделено особое внимание.

"Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести, начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов. Все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - поставил задачу белорусский лидер.



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