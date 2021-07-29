Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - кадровый четверг во Дворце Независимости

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Александр Лукашенко назначил Владимира Калача новым помощником по Минской области. Новые должности и по силовой линии: Александр Васильев стал руководителем Академии МВД, а Александр Шастайло возглавил управление внутренних дел Гомельского облисполкома. Согласовал глава государства и ряд кандидатур в местные исполнительные органы. Николай Поляков стал главой администрации Центрального района Минска, Александр Пранович и Виктор Замостик - председателями Мядельского и Ельского райисполкомов.

Новые ректоры, руководители организаций и консульских учреждений



В Беларуси и три новых ректора: Алексей Егоров направится в Белорусский государственный экономический университет, Николай Романюк - в Белорусский аграрный технический университет, Александр Унсович - в Барановичский государственный университет. Новые лица и в руководстве важнейших организаций: Дмитрий Петруша - генеральный директор ОАО "Керамин", Михаил Костечко возглавит Белорусскую нефтяную компанию. Также назначения коснулись Академии наук и нескольких консульских учреждений Беларуси за рубежом.



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