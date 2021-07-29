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А. Лукашенко обозначил главные качества управленцев: быть преданными своему народу и государству

29.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Важная черта для управленца - преданность своему народу и государству. На это обратил внимание Александр Лукашенко, принимая кадровые решения.

Белорусский лидер признался, что многие кандидатуры рассматривались долго и вдумчиво: во главе угла стояли эффективность, профессионализм и патриотизм. Одно из первых назначений: Владимир Калач стал помощником по Минской области. Новые должности и по силовой линии: Александр Васильев стал руководителем Академии МВД, а Александр Шастайло возглавил управление внутренних дел Гомельского облисполкома. Согласовал глава государства и ряд кандидатур в местные исполнительные органы. Так, Николай Поляков стал главой администрации Центрального района Минска. Александр Пранович и Виктор Замостик - председателями Мядельского и Ельского райисполкомов.

Новые ректоры, руководители организаций и консульских учреждений

В Беларуси и три новых ректора: Алексей Егоров направится в Белорусский государственный экономический университет, Николай Романюк - в аграрный технический. Александр Унсович - в Барановичский госуниверситет. В разговоре с новыми ректорами Президент поставил задачу для всей системы: завершить реформу образования  к сентябрю 2022 года.

Кадровый четверг у Президента

Новые лица и в руководстве важнейших организаций: Дмитрий Петруша - генеральный директор "Керамина", Михаил Костечко возглавит Белорусскую нефтяную компанию. Нефтяную отрасль смело можно называть стратегической, тем более в контексте политического и экономического давления со стороны Запада. Что, впрочем, не мешает Белорусской нефтяной компании не просто бороться, а занять свою нишу на рынках. 

У Беларуси новые консулы в США и Германии

Также назначения коснулись Академии наук и нескольких дипломатических учреждений Беларуси за рубежом. Руслан Варанков отправится генеральным консулом в Нью-Йорк, а Кирилл Драгун - в Мюнхен. 


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Теги: Минск
 
 
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Важная черта для управленца - преданность своему народу и государству. На это обратил внимание Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Белорусский...
 
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