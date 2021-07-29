ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь - Литве: ситуации с нелегальной миграцией нужно противостоять не строительством заборов

29.07.2021 18:55 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызовам, связанным с нелегальной миграцией, нужно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов. Об этом в своем сегодняшнем выступлении заявил заместитель Постоянного представителя Республики Беларусь в ОБСЕ Андрей Лозовик, сообщает БЕЛТА.

Белорусская сторона обратила внимание на отношение литовских властей к исполнению взятых на себя международных обязательств. Было отмечено, что напряженность, связанная с массовым притоком нелегальных мигрантов на южные и восточные границы стран - членов ЕС, не является чем-то новым и неожиданным, а отражает глубинные геополитические процессы на пространстве ОБСЕ и в регионе соседства.

"Этот процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств - участников ОБСЕ. И ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и в целом углублением "разделительных линий" на пространстве Организации, введением санкций, закрытием неба и т.д", - подчеркнул белорусский дипломат.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона обратила внимание на отношение литовских властей к исполнению взятых на себя международных обязательств.
 
Новости дня
Новости политики
 
Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by