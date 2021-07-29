Беларусь - Литве: ситуации с нелегальной миграцией нужно противостоять не строительством заборов

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызовам, связанным с нелегальной миграцией, нужно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов. Об этом в своем сегодняшнем выступлении заявил заместитель Постоянного представителя Республики Беларусь в ОБСЕ Андрей Лозовик, сообщает БЕЛТА.

Белорусская сторона обратила внимание на отношение литовских властей к исполнению взятых на себя международных обязательств. Было отмечено, что напряженность, связанная с массовым притоком нелегальных мигрантов на южные и восточные границы стран - членов ЕС, не является чем-то новым и неожиданным, а отражает глубинные геополитические процессы на пространстве ОБСЕ и в регионе соседства.

"Этот процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств - участников ОБСЕ. И ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и в целом углублением "разделительных линий" на пространстве Организации, введением санкций, закрытием неба и т.д", - подчеркнул белорусский дипломат.

/Будет дополнено/.-0-