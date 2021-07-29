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Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

29.07.2021 18:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №292, которым утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, основные положения которой одобрены шестым Всебелорусским народным собранием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Программой определены цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны на пятилетие, меры по их реализации, целевые индикаторы развития отраслей, сфер экономики и регионов, а также ожидаемые результаты.

Главной ее целью выбрано обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека.

Развитие Беларуси будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом. Для этого программой предусмотрено решение наиболее актуальных для каждого гражданина нашей страны вопросов: доходы, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении, качественное образование, развитие регионов. Основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%.

В целях повышения качества государственного управления намечен переход к полноценной отраслевой политике. В частности, сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего на внешних рынках.

Итогом реализации программы станет качественно новый уровень экономического развития государства и соответственно благосостояния и качества жизни людей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Программой определены цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны на пятилетие, меры по их реализации, целевые индикаторы...
 
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