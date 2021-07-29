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Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС
29.07.2021 19:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ №296 глава государства подписал 29 июля, сообщили БЕЛТА в
Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.-0-
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Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по...
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