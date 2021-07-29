Источник материала: БT

Сегодня глава государства принял ряд важных кадровых решений. Отныне у Президента новый помощник в центральном регионе (это продолжение линии на укрепление пула региональных представителей). Новые управленцы в местной вертикали. Обновлен топ-менеджмент в реальном секторе. Также новых руководителей получил целый ряд вузов, столичных и не только. Всякий раз назначение на важные посты в государстве - это повод сказать о главном. На этот раз в кадровой политике, внешней торговле, образовании и даже спорте. Пусть Олимпиада лишь набирает обороты, предварительный олимпийский расклад уже дает пищу для размышлений. Но общий посыл Президента звучал для всех без исключения - стране нужны не просто профессионалы своего дела, а преданные народу и государству люди. О персоналиях и задачах для каждого - Ольга Анищенко.

Без сенсаций. Это если в двух словах. Вот такой он, очередной кадровый четверг. Местная вертикаль, без которой редко обходятся кадровые дни у Президента. Вузовский ректорат - веяния последнего года потребовали обновления руководителей учебного звена. Наконец, силовой блок, что в нынешних политических реалиях тоже закономерность.

Новым помощником Президента - инспектором по Минской области назначен Владимир Калач

Даже новый помощник Президента - теперь в столичном регионе - воспринимается как нечто само собой разумеющееся. За последний год едва ли не все области получили новых инспекторов. Так что в столице обновления ждали наверняка. Владимир Калач - личность не публичная. Прежде работал в органах Комитета госбезопасности, последние несколько лет занимал пост зампреда. Так что этот опыт будет кстати. Президент даже скажет: сомнений у него лично в профессиональных качествах каждого, кто за этим столом, нет ни на йоту. Но сегодня в цене еще и другое.







О такой преданности людям в погонах, кто выстоял под давлением улиц и прессингом телеграм-каналов, говорить вряд ли нужно. Это, скорее, напутствие для всех, кто приходит, по сути, на госслужбу. Будь то органы или вузы. Сегодня и тут, и там пополнение. Так, Александр Шастайло назначен начальником УВД в Гомельскую область. Прежний руководитель управления Александр Васильев переезжает в столицу. Он возглавит Академию МВД. Некогда именно этот вуз стал стартом в его карьере. О работе милиции не в кабинетах, а в деле знает многое, если не все. Любопытно, что Васильев почти 5 лет назад был участником резонансной операции по освобождению заложников при ограблении банка в Могилеве, предложив ради освобождения людей в заложники себя. Словом, практики хоть отбавляй. Это точно тот опыт, который нужен нынешним курсантам. Васильев уверен: Академия - это по-прежнему престижно. Что бы ни писали.

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:

Никакого недобора не было. Более того, остались невостребованными кандидаты, которые не поступили, не прошли по конкурсу. Естественно, сохранен определенный резерв для дальнейшего добора в случае, если такая необходимость возникнет на дальнейших этапах обучения. На сегодня академия была, есть и остается одним из престижных высших учебных заведений Республики Беларусь.

Новые лица в местной вертикали. Хотя это - как посмотреть. Виктор Замостик становится во главе Ельского района, переезжая сюда из Калинковичей. Всего-то 40 километров! Рукой подать. Александр Пранович получает кресло руководителя Мядельского райисполкома. Новый глава и у одного из районов столицы. Центральный отныне возглавит Николай Поляков. Живет в Ленинском, работал прежде в Заводском. Словом, тесное знакомство со столицей продолжается. Сделать все для комфортной жизни и работы - такая формула нового руководителя, который обещает: готов услышать каждого.

Задачу быть ближе Президент, конечно, не снимает. Говорит просто: не подведите! Это взаимно.

Новое руководство на "Керамине" и в Белорусской нефтяной компании

Несколько заметных назначений этот четверг принес реальному сектору экономики. Так, новый хозяин - на "Керамине". На предприятие Дмитрий Петруша переезжает из кресла главы того самого Центрального района Минска. Производителя Президент похвалит: продукция на виду, заслуживает высокой оценки. Мол, покупали, знаем... Но надо бы развернуться на внешних рынках. Словом, нужна наступательная тактика. Это актуально и для нового руководителя Белорусской нефтяной компании. Сегодня им стал Михаил Костечко.

Президент - новому руководителю БНК: Надо занять свое место на рынке

Белорусская нефтяная компания - это крупнейший экспортер нефтепродуктов. Под ее крылом и производители, и переработчики. Секторальные санкции напрямую затронули это торговое направление. Но задача топ-менеджеров - разработать такую стратегию, чтобы не уронить доходность нефтяного экспорта.

Президент согласовал назначение ректоров в трех вузах

В вузовской среде сразу 3 новых ректора. Обновление управленцев в образовательной сфере продолжается. Не все выдержали свой главный экзамен в прошлом году. Но это тот случай, когда пересдача, говоря языком студентов, недопустима. Слишком высока цена ошибки.

Новые ректоры в столице в Белорусском государственном экономическом и аграрном техническом университетах. Соответственно - Алексей Егоров (в прошлом - депутат Палаты представителей) и Николай Романюк (экс-первый проректор аграрного университета). Новый руководитель и в главном вузе в Барановичах - на повышение пошел Александр Унсович. Задачи всем предельно ясны. Приступать готовы уже завтра.

Президент о результатах белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио

В общем, не без проблем, скажет Президент. Но тяжело в учении - легко в бою! И олимпийские арены придутся к слову. Олимпиада набирает обороты. Словно обнажает все проблемы подготовки национальной сборной. Словом, своего рода тренеры с большой буквы нужны и нашим вузам. Тут, как и атлетам, придется брать высокую планку. Со своей стороны Александр Лукашенко обещает сфере образования не просто поддержку. Под знаком реформирования учебного процесса пройдет весь будущий год.

Президент поставил задачу к сентябрю будущего года завершить реформу образования

Еще ряд назначений. Но уже в рабочем порядке. По линии Национальной академии наук - новые руководители в двух научно-практических центрах (по животноводству, а также продовольствию). Президент согласовал и генконсулов нашей страны в Мюнхене и Нью-Йорке. За каждым из назначенцев - наши люди и страна! Уже завтра - рабочие будни. Они и покажут, кого место красит. Кого, как и положено, упорный труд!





Читайте также:



