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Лукашенко рассказал, почему белорусы проигрывают на Олимпиаде в Токио
30.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские спортсмены не выигрывают на Олимпиаде в Токио, потому что они «не голодные». Такую точку зрения высказал Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей 29 июля.
«Знаете, почему мы в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные», - сказал Лукашенко. Видео с его выступлением
Лукашенко привел в сравнение африканских спортсменов, которые выигрывают, потому что знают, что тогда «будут иметь все». А если не победят, «будут шататься, кусок хлеба искать». После этого он высказался и о женах белорусских спортсменов.
«В чемпионате по футболу люди получали огромные деньги. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в свои айфоны и все забечебесились (оказали поддержку сторонникам оппозиции, использующим бело-красно-белый флаг. - Ред.). От безделья», - отметил Лукашенко.
Он добавил, что так думает не только он, но и люди, которые следят за этими процессами в стране. «Кому мы платим деньги?», - спрашивают они.
Лукашенко заявил, что готов давать медали, ордена, земельные участки и платить спортсменам хорошие деньги, но только если те приносят славу стране.
«Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена - получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим», - сказал он.
Напомним, белорусские спортсмены не завоевали на Олимпиаде в Токио ни одной медали.
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Белорусские спортсмены не выигрывают на Олимпиаде в Токио, потому что они «не голодные». Такую точку зрения высказал Александр Лукашенко во время назначения...
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