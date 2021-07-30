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Лукашенко рассказал, почему белорусы проигрывают на Олимпиаде в Токио

30.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские спортсмены не выигрывают на Олимпиаде в Токио, потому что они «не голодные». Такую точку зрения высказал Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей 29 июля.

«Знаете, почему мы в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные», - сказал Лукашенко. Видео с его выступлением опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко привел в сравнение африканских спортсменов, которые выигрывают, потому что знают, что тогда «будут иметь все». А если не победят, «будут шататься, кусок хлеба искать». После этого он высказался и о женах белорусских спортсменов.

«В чемпионате по футболу люди получали огромные деньги. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в свои айфоны и все забечебесились (оказали поддержку сторонникам оппозиции, использующим бело-красно-белый флаг. - Ред.). От безделья», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что так думает не только он, но и люди, которые следят за этими процессами в стране. «Кому мы платим деньги?», - спрашивают они.

Лукашенко заявил, что готов давать медали, ордена, земельные участки и платить спортсменам хорошие деньги, но только если те приносят славу стране.

«Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена - получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим», - сказал он.

Напомним, белорусские спортсмены не завоевали на Олимпиаде в Токио ни одной медали. 

 
 
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Белорусские спортсмены не выигрывают на Олимпиаде в Токио, потому что они «не голодные». Такую точку зрения высказал Александр Лукашенко во время назначения...
 
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