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Лукашенко назвал попытки дискредитировать Беларусь бессмысленными демонстративными демаршами
30.07.2021 11:37 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки дискредитации Беларуси на международной арене - это серия бессмысленных демонстративных демаршей. Об том Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ", - констатировал глава государства.
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"Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей,...
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