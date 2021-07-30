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Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО - Лукашенко
30.07.2021 11:37 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал Александр Лукашенко.
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"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль...
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