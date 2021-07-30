Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО - Лукашенко

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-