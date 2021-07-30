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Лукашенко: Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций
30.07.2021 11:37 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Президент обратил внимание, что сегодня Беларусь держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, в сфере исторической политики. "Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас "свои" исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток", - сказал глава государства.
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Президент обратил внимание, что сегодня Беларусь держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных...
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