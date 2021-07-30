Светлана Тихановская встретилась с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс в Вашингтоне. Об этом говорится в телеграм-канале Тихановской.

Тихановская говорит, что встреча доилась 45 минут и они с Райс обсуждали, как «можно усилить давление на режим и при этом поддерживать белорусов внутри страны», а также как выстраивать отношения с новыми партнерами (Австралией, Японией и Индией).

«Это была очень тёплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», - пишет Тихановская.

Чуть позже и Райс прокомментировала встречу со Светланой Тихановской в своем Twitter.

«Ваша приверженность распространению демократии в Восточной Европе вдохновляет. Спасибо вам за ваше лидерство в деле за свободу», - написала американски экс-госсекретарь.

Напомним, в ходе визита в США 19 июля Светлана Тихановская встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Тогда обсуждались ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, инцидент с самолетом Ryanair и усиление санкций.