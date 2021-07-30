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Светлана Тихановская встретилась с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс
30.07.2021 12:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс в Вашингтоне. Об этом
Тихановская говорит, что встреча доилась 45 минут и они с Райс обсуждали, как «можно усилить давление на режим и при этом поддерживать белорусов внутри страны», а также как выстраивать отношения с новыми партнерами (Австралией, Японией и Индией).
«Это была очень тёплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», - пишет Тихановская.
Чуть позже и Райс
«Ваша приверженность распространению демократии в Восточной Европе вдохновляет. Спасибо вам за ваше лидерство в деле за свободу», - написала американски экс-госсекретарь.
Напомним, в ходе визита в США 19 июля Светлана Тихановская
28 июля
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс в Вашингтоне.
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