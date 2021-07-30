ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлана Тихановская встретилась с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс

30.07.2021 12:11 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс в Вашингтоне. Об этом говорится в телеграм-канале Тихановской.

Тихановская говорит, что встреча доилась 45 минут и они с Райс обсуждали, как «можно усилить давление на режим и при этом поддерживать белорусов внутри страны», а также как выстраивать отношения с новыми партнерами (Австралией, Японией и Индией).

«Это была очень тёплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», - пишет Тихановская.

Чуть позже и Райс прокомментировала встречу со Светланой Тихановской в своем Twitter.

«Ваша приверженность распространению демократии в Восточной Европе вдохновляет. Спасибо вам за ваше лидерство в деле за свободу», - написала американски экс-госсекретарь.

Напомним, в ходе визита в США 19 июля Светлана Тихановская встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Тогда обсуждались ситуации с нелегальными мигрантами и независимыми СМИ, инцидент с самолетом Ryanair и усиление санкций. 

28 июля состоялась встреча Тихановской с Джо Байденом, по результатам которой экс-кандидат в президенты Беларуси поблагодарила президента США «за мощный знак солидарности с миллионами бесстрашных белорусов, мирно борющихся за свою свободу».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс в Вашингтоне.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by