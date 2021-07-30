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Шесть тактических направлений - Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество
30.07.2021 12:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Президент отметил, что белорусское государство оказалось
Первое направление. Военные угрозы
"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается
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