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Лукашенко: НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ
30.07.2021 12:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под видом благотворительности некоммерческие организации отрабатывают чужой политический заказ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Выявлена четкая закономерность: рост количества НКО - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас", - заявил Александр Лукашенко.
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"Выявлена четкая закономерность: рост количества НКО - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они...
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