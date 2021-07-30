|
Лукашенко: главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат
30.07.2021 12:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)