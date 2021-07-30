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Лейтмотив встречи Президента и актива местной вертикали - актуальные вопросы общественно-политической обстановки
30.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать хорошей традицией. Ведь в одном месте собираются люди из всей страны со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только сверит часы, но и определит дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить и, надо сказать, удачнее многих стран. Теперь вот новый вызов: санкционный маятник отдельных стран Запада. Подробности встречи смотрите в наших следующих выпусках.
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Лейтмотив встречи Президента и актива местной вертикали - актуальные вопросы общественно-политической обстановки
Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать хорошей традицией. Ведь в одном месте собираются люди из всей страны со своими предложениями,...
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