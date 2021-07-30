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Лукашенко: Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался

30.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

"По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях".

Вместе с тем Александр Лукашенко заявил: 

Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем.


"Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы ни из России, ни из Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - подытожил белорусский лидер.


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Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на...
 
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